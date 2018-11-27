Орешкин назначил нового главу Кадастровой палаты РФ

Москва, 27 ноября. Министр экономического развития России Максим Орешкин назначил директором Кадастровой палаты РФ уроженца Таджикистана Парвиза Тухтасунова.

Тухтасунов, как пишет Infox.ru, ранее работал заместителем директора аппарата управления в ФГБУ «Россельхозземмониторинг». Затем он получил должность советника главы Росреестра Валерии Абрамченко.

Именно по ее представлению Тухтасунов 22 ноября был назначен директором Федеральной кадастровой палаты.

Что касается образования Тухтасунова, то в 2008 году он окончил Медицинскую академию им. И.М. Сеченова. Впоследствии Тухтасунов работал в различных коммерческих структурах.

Основные обязанности Тухтасунова на новом посту — это борьба со взяточничеством, защита государственной тайны и контроль кадровой и информационной политики ведомства.