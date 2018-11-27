Грушко: У конфликта в Керченском проливе нет военного значения

Москва, 27 ноября. Конфликт между Россией и Украиной в Керченском проливе с военной точки зрения полностью исчерпан. Об этом во вторник заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Никакого военного значения, разумеется, это иметь не будет, потому что с военной точки зрения инцидент абсолютно исчерпан», — отметил он.

Дипломат обвинил украинскую сторону в попытке сознательно обострить ситуацию в регионе с помощью неприкрытой провокации, пишет «Газета.ру».

Напомним, что в воскресенье три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.

Президент Украины Петр Порошенко в тот же день внес на рассмотрение Верховной рады указ о введении военного положения в стране на 60 дней, который был поддержан депутатами.