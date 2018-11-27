В России нашелся человек, готовый взять на себя расходы по переименованию ряда аэропортов

Москва, 27 ноября. Председатель общества «Двуглавый орел» Константин Малофеев заявил о готовности оплатить расходы, связанные с присвоением аэропортам в российских городах имен людей, внесших вклад в развитие страны в имперский период.

По его словам, общество с ним во главе готово взять на себя соответствующие расходы в том случае, если в каком-либо из аэропортов, где победит представитель имперской эпохи, не найдут достаточно средств для переименования.

«Этим мы подчеркнем преемственность современной России не только Советского Союза, но и Российской Империи», — цитирует его «Царьград».

При этом Малофеев попросил обратить особое внимание на выбор личности, имя которой будет носить в будущем аэропорт Мурманска. Фаворитами в голосовании здесь являются император Николай II и полярник Иван Папанин, сыгравшие особую роль в истории города.

Напомним, пресс-служба проекта «Великие имена России» 20 ноября сообщила о том, что миллион россиян уже выбрали, чьими знаменитыми именами из истории страны дополнить названия аэропортов. В настоящее время идет четвертый этап конкурса. Федеральное агентство новостей ранее подробнее рассмотрело ход конкурса и мнение россиян по поводу голосования.