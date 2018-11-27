Путин призвал укрепить продовольственную безопасность РФ | 27 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Первый из задержанных у берегов Крыма украинских моряков арестован Первый из задержанных украинских моряков, подозреваемых в нарушении государственной границы России в районе Керченского пролива, арестован. Им стал Владимир Варимез (1992 года рождения) из Одесской области. Ему инкриминируют преступление, совершенное по части 3 статьи 322 УК РФ. Своей вины он не признает. Суд Симферополя вынес решение об избрании Варимезу меры пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2019 года.

Путин призвал укрепить продовольственную безопасность России Владимир Путин призвал укрепить продовольственную безопасность страны и обеспечить независимость фарминдустрии. Кроме того, российский лидер заявил, что в сфере науки необходимо уделить больше внимания финансированию научных исследований в интересах экономики и граждан нашей страны. Об этом Путин сообщил на заседании президентского Совета по науке и образованию. Ранее президент РФ также сообщил о том, что на реализацию нацпроекта «Наука» будет дополнительно выделено свыше 300 миллиардов рублей.

В ДНР сбили беспилотник ВСУ с зажигательными боеприпасами Народная милиция Донецкой народной республики сбила в районе поселка Доломитное под Горловкой беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины с зажигательными боеприпасами на борту. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции республики Даниил Безсонов. ВСУ на регулярной основе используют беспилотники. Как отмечали в республиках Донбасса, украинские силовики посредством устройств ведут корректировку огня по населенным пунктам. Стоит отметить, что использование БПЛА в Донбассе запрещено минскими соглашениями.