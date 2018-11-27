В Мариуполе детей-сирот заставили рыть окопы для защиты от «российских десантников»

Мариуполь, 27 ноября. Более 60 детей-сирот из приюта «Республика Пилигрим» отправили рыть окопы на берегу Азовского моря для украинских военных.

Украинский телеканал TV7 опубликовал репортаж, в котором рассказывается о том, что администрация приюта отменила занятия и отправила детей на помощь вооруженным силам Украины. Мальчикам дали лопаты и их заставили рытью окопы и траншеи, а девочкам поручили заняться уборкой территории. Инициатором мероприятия стал основатель приюта капеллан ВСУ Геннадий Махненко. Основатель «Республики Пилигрим» заявил, что доволен работой своих подопечных, а также выразил надежду, что «вторжения российских десантников» все-таки не произойдет.

«Мы помогаем военным копать окопы, чтобы они тут могли хотя бы спрятаться», — рассказал 12-летний Михаил.

При этом украинских военных не смущает присутствие детей-сирот на позициях ВСУ. Украинский военнослужащий с позывным «Кот» заявил, что рад помощи, которую дети-сироты оказывают военным. Он также добавил, что подобная работа «воспитывает в детях патриотизм».

«Своими силами они нам помогают, и это радует, что уже с малых лет детей учат патриотизму», — сказал «Кот».

Однако украинские зрители и пользователи Сети оказались не рады подобному «патриотическому воспитанию». Украинских пользователей возмутил тот факт, что дети-сироты вынуждены рыть окопы вместо того, чтобы учиться.

«Интересно, и кто это детей в такую погоду погнал траншеи копать, что за цирк устраивают. Оставьте деток в покое, вместо лопат дали бы им путевки на отдых на пару дней в Киев», — пишет Marina Vuktorovna. «Точно! И так забрали у наших детей мир! Пусть детки депутатов выходят и копают!» — предлагает Ясмина Грязнова. «А может лучше книги почитать детям», — отмечает Ирина Евпатьевская. «Идиотизм. Ну, и где службы по делам несовершеннолетних? В школу прогульщиков», — негодует Натали Натальина. «Ужас и идиотизм. Позор тем, кто туда отправил детей», — отмечает Лилия Попова. «Те, кому удобно всех держать в страхе... потому что сами перепуганные», — отвечает ей Larisa Shostak. «Маразм крепчает!» — добавляет Natali Natali. «Дебилы! Кто это позволил?» — интересуется Ирина Маломуж.

Ситуация в Азовском море обострилась в марте 2018 года, после того, как украинские пограничники захватили российский сейнер «Норд». В августе в морском порту Херсона был задержан российский танкер «Механик Погодин».

Кроме того, 25 ноября три украинских военных судна нарушили государственную границу России, войдя в территориальные воды РФ Украинские суда осуществляли провокационные действия, а их экипажи не реагировали на законные требования российских пограничников. Вечером украинские суда были задержаны российскими пограничниками в Черном море. По факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело.