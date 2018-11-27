Главные новости 27 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 27 ноября.

Президентские выборы на Украине назначены на март следующего года, они могут обернуться «тяжелыми последствиями» для нынешнего президента Украины Петра Порошенко «Страсти накаляются»: западные СМИ назвали цель Порошенко в обострении в Азове.

В Совете Федерации прокомментировали заявление СБУ, подтверждающее, что сотрудники украинских спецслужб находились на военных кораблях во время инцидента в Керченском проливе. Расписались в том, что это была провокация: в Совфеде отреагировали на признание СБУ.

Глава Украины Петр Порошенко объявил в стране военное положение и поручил генеральному штабу организовать частичную мобилизацию. Граждане Украины скептически отнеслись к решению киевских властей и призвали соотечественников не задерживаться в стране. Бегите, граждане, бегите: украинцы отреагировали на объявленную в стране мобилизацию.

Владельцы автомобилей с европейскими номерами продолжают акции протестов в приграничных районах Украины. Движение осложнено к 11 пунктам пропуска, сообщили в пограничной службе Украины. Украинские автомобилисты продолжают протестовать у границы — погранслужба.

Трамп отметил, что официальный Вашингтон надеется на урегулирование конфликта в ближайшее время. Если кто-то из американцев не ожидал, то только Трамп: эксперт объяснил реакцию лидера США на провокацию ВМСУ.

Вопросы сотрудников службы отвечают старший лейтенант Андрей Драч, матрос Сергей Цыбизов и капитан третьего ранга Владимир Лесовой. Их послали на убой: эксперты прокомментировали признание моряков ВМС Украины в провокации.

Политолог прокомментировал ошибочную публикацию срока введения военного положения на Украине. «Это не опечатка»: чем грозит Порошенко публикация ошибочного указа о военном положении.

Сами туроператоры считают, что передача паломнических туров в ведение религиозных организаций не может всерьез отразиться на их бизнесе. Лицензия на святой дух: Госдума хочет доверить паломнические туры религиозным организациям.