Москва, 27 ноября. Российская певица Юлия Чичерина, неоднократно посещавшая Донбасс, рассказала о войне на юго-востоке и ее участниках.

Чичерина отметила, что, по ее мнению, жители Донецкой и Луганской народных республик воют за «русский мир». Она отметила, что в силовой операции Киева против жителей Донбасса участвуют не только военнослужащие ВСУ, но и иностранные наемники. Певица отметила, что их жертвами становятся обычные мирные жители — бабушки в огородах, электрики, которые чинят поврежденные обстрелами провода.

«Короче, подлая, подлая война, — констатирует она. — Ничего не поделаешь».

Россиянка искренне восхищается местными жителями, которые встали на защиту родной земли и готовы за нее жертвовать жизнью.

«В Донбассе много очень, очень крутых реально, — заявила она в интервью «Царьграду». — Но это как бриллианты какие-то, они там находятся, во всем этом ужасном. Там все крутые».

Она добавила, что многих уже нет в живых, но они продолжают стоять на страже родины. Певица привела в пример комбата Доброго, который охраняет небольшой участок земли, на котором расположен памятник советским воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Этот небольшой отрезок земли со всех сторон окружен украинскими войсками.

«Добрый говорит: «Вот, спрашивают меня, чего я тут воюю. Мой дед в Великую Отечественную ушел в разведку и так и не вернулся. Может, он тут лежит. И я не дам, я воюю вот за этого бетонного солдата. Я не хочу, чтобы они пришли и сломали его. Просто стою и защищаю его», — пересказывает разговор с бойцом артистка.

По ее мнению, войну в Донбассе можно сравнить с борьбой добра и зла.

«Там борьба православия с Антихристом», — отметила Чичерина.

В 2014 году жители Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. Киев начал силовую операцию против мятежников. По данным ООН на август этого года, в ходе операции погибли 2737 мирных жителей.