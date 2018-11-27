Порошенко исправил указ о военном положении на Украине

Киев, 27 ноября. Администрация президента Украины Петра Порошенко исправила текст указа о введении военного положения, изменив срок действия этого режима с 60 дней на 30.

«Предложить президенту Украины ввести с 14.00 (15.00 мск) 26 ноября 2018 военное положение на Украине сроком на 30 суток — до 14.00 (15.00 мск) 26 декабря 2018», — приводит текст документа «Газета.ру».

Отметим, что Верховная рада ранее утвердила документ о введении военного положения в 10 регионах страны, расположенных возле границы с РФ, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Военное положение может стать поводом для отмены запланированных на следующий год президентских выборов, в случае, если глава государства примет решение его продлить, однако сам Порошенко ранее заявлял, что не собирается мешать избирательному процессу.

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, «провокация Украины» с выводом военных кораблей в Керченский пролив и последующим введением военного положения с самого начала была задумана для получения политического превосходства Порошенко над оппонентами.

Напомним, что в воскресенье три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева. В понедельник по запросу РФ будет созвано экстренное совещание Совета безопасности ООН.