У задержанного украинского моряка нет претензий по содержанию в Керчи

Симферополь, 27 ноября. Украинский военнослужащий Юрий Будзыло, задержанный в числе моряков, нарушивших госграницу России в Керченском проливе, рассказал, что не имеет претензий к российской стороне по содержанию в Керчи.

Суд в Симферополе во вторник избирает меру пресечения для 12 из 24 задержанных украинских моряков, их доставили туда из Керчи. Следствие просит суд арестовать Будзыло на два месяца.

Украинский моряк дал краткий ответ на вопрос журналистов об условиях содержания в крымском городе.

«Претензий нет», — сказал Будзыло.

Напомним, задержанные в Керченском проливе моряки были членами экипажей трех украинских кораблей, которые в воскресенье утром вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщила, что по решению суда арестованы уже три человека.