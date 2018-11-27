«Это Россия выбрала меня»: боец Монсон рассказал, почему сменил гражданство

Москва, 27 ноября. Американский боец Джефф Монсон рассказал, почему сменил гражданство. Он признался, что любит Россию всем сердцем. По его словам, это Россия выбрала его, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мне кажется, это не я выбрал Россию, а Россия выбрала меня. Русские удивительные люди, очень щедрые», — заявил спортсмен, выступая на форуме Synergy Global Forum 2018.

Он рассказал, как во время недавней прогулки в парке сильно замерз, и к нему внезапно подошел «какой-то господин предложил мне свои перчатки».

«Он меня даже не узнал», — поразился боец.

Кроме того, он напомнил об удивительном случае, произошедшем с ним несколько лет назад в Пензе. Перед боем он проводил пресс-конференцию и признался журналистам, что ему очень грустно, потому что он переживает за свою мать, которая борется с онкологическим заболеванием.

На следующий день после поединка Монсон гулял по Пензе, и незнакомый прохожий неожиданно подарил ему самодельную икону.

«Он сказал: «Я не знаю твою маму, но передай ей эту иконку и скажи, что это из России с любовью», — поделился Монсон, добавив, что полюбил Россию всем сердцем.

Он также признался, что обрадовался бы, если его дети захотят жить в РФ. Один из его сыновей изучает медицину и приезжает в Россию на учебу.