«Если надо — есть страна НАТО»: в Киеве придумали ответ на инцидент в Керченском проливе

Киев, 27 ноября. В Киеве придумали ответ на инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе: НАТО должна провести колонну своих судов через эту часть Азовского моря. Об этом заявил работающий на запрещенную в России организацию «Меджлис1 крымско-татарского народа» Айдер Муждабаев.

По его словам, корабли должны «встать и закрыть» пролив.

«Через Керченский пролив должна пройти, согласно всем мировым нормам, колонна кораблей НАТО. Вместе с украинскими, как угодно. Но это надо сделать обязательно», — заявил Муждабаев в своем блоге.

В случае необходимости, заявил Муждабаев, Североатлантический альянс при поддержке Турции должен перекрыть российским судам выход в море через Босфор.

«Если надо — есть страна НАТО Турция — значит, закрываем все проливы для российских любых судов, торговых и военных, через Босфор», — заявил Муждабаев.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу РФ при переходе из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. Военные суда опасно маневрировали и не реагировали на призывы российских пограничников прекратить движение. В результате три украинских корабля и члены их экипажей были задержаны. Суда были доставлены в Керчь, в отношении украинских моряков было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Как сообщает «Газета.Ru», заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что конфликт вокруг ситуации с кораблями ВМС Украины в Азовском море «абсолютно исчерпан» с военной точки зрения. Он также отметил, что произошедшее в Керченском проливе было осознанной провокацией, и обвинил Киев в желании максимально обострить ситуацию из-за внутриполитических мотивов.

1 Организация запрещена на территории РФ.