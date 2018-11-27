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Опубликовано фото флагманского кроссовера Hyundai Palisade без камуфляжа

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Опубликовано фото флагманского кроссовера Hyundai Palisade без камуфляжа

Лос-Анджелес, 27 ноября. В Сети появились фотографии флагманского кроссовера Hyundai Palisade, который покажут на автосалоне в Лос-Анджелесе 28 ноября.

Автомобиль сохранил схожесть с концепт-каром Hyundai Grandmaster,  который был показан летом 2018 года. Новый корейский кроссовер получит крупные секции «противотуманок», зауженные фары и большую решетку радиатора. В модельном ряду Hyundai Palisade заменит модель Grand Santa Fe.

Он будет оснащен 3,8-литровым бензиновым двигателем, мощностью 315 л. с. Также покупатели смогут выбрать менее мощную версию — турбодизель 2,2 литра, мощностью 202 л. с.

В качестве трансмиссии будет предлагаться восьмиступенчатый «автомат». Автомобиль будет оборудован полным, либо передним приводом.

Отметим, что корейский автопроизводитель рассматривает возможность продажи этого автомобиля в России.

Автор: Денис Коробейников
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