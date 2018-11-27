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Путин хотел бы посмотреть, как расходуются выделенные нацпроекту «Наука» средства

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Путин хотел бы посмотреть, как расходуются выделенные нацпроекту «Наука» средства

Москва, 27 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем хотел бы посмотреть, как расходуются выделенные нацпроекту «Наука» средства.

Российский лидер сообщил, что на национальный проект «Наука» выделяется 635 млрд рублей​​​.

«Я предлагаю в будущем… нашу работу немножко по-другому построить. Я бы хотел посмотреть, как расходуются эти деньги, и каковы результаты этой работы», — сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Ранее президент сообщил, что на нацпроект «Наука» будет дополнительно выделено 300 млрд рублей.

Автор: Алексей Громов
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