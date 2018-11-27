Володин поблагодарил пограничников РФ за слаженные действия в Керченском проливе

Москва, 27 ноября. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поблагодарил сотрудников погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота за слаженные и мужественные действия во время инцидента с кораблями военно-морских сил Украины (ВМСУ) в Керченском проливе.

«Необходимо сказать слова благодарности нашим российским пограничникам, они действовали слаженно, решительно, мужественно, не допустили проникновения в российские территориальные воды, сделали все, чтобы защитить закон, действовали в соответствии с международными правилами», — сказал он.

При этом Володин подчеркнул, что российская сторона в очередной раз столкнулась с ситуацией, когда иностранное государство в нарушение международных норм совершило попытку втянуть Москву в конфликт, который был урегулирован погранслужбой РФ. Председатель Госдумы выразил надежду на то, что правонарушители понесут серьезное наказание в соответствии с российскими и международными законами.

Напомним, в минувшее воскресенье утром три украинских военных корабля «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Во вторник суд в Симферополе избирает меру пресечения для 12 из 24 украинских моряков, находившихся на борту кораблей ВМСУ. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщила, что по решению суда арестованы уже три человека.