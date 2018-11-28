Сирия новости 28 ноября 07.00: курды ведут переговоры с ИГИЛ; США развернули 5 наблюдательных пунктов на границе с Турцией

Сирия, 28 ноября. Курды ведут переговоры с ИГИЛ1; США развернули 5 наблюдательных постов на границе с Турцией; двое боевиков ССА были убиты в ходе теракта YPG в Африне. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись нападению ИГИЛ к югу от Эс-Сухнэ.

Курды: провели теракт в Африне.

«Исламское государство»1: ведет переговоры с курдами об эвакуации из «Хаджинского кармана».

«Нур ад-Дин аз-Зенки»: взорвали грузовик «Хайят Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

ВС Турции: впервые за полгода обстреляли позиции курдов в Манбидже.

ВС США: развернули 5 наблюдательных постов вдоль сирийско-турецкой границы.

Провинция Алеппо

Подпольные ячейки курдских «Отрядов народной самообороны» продолжают свою партизанскую операцию «Гнев оливок». По сообщениям Telegram-канала @NewsTerkey1, диверсионная группа YPG подорвала самодельное взрывное устройство вблизи блокпоста «Сирийской свободной армии» в населенном пункте Басуфан. По имеющимся данным, в ходе теракта было убито двое боевиков ССА.

К северу от поселения Эль-Эс боевиками «Нур ад-Дин аз-Зенки» был взорван грузовик «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом пишет Telegram-канал @hmosyrian.

Турецкие войска впервые за полгода нанести артиллерийский удар по позициям «Отрядов народной самообороны» в районе Манбиджа. По информации источника в Telegram @stepnews, обстрел велся по населенному пункту Араб-Хасан-Кебир. Сообщается о ранении двух боевиков курдских вооруженных формирований.

Параллельно с этим, продолжаются теракты и нападения против YPG местных арабских ополчений. Как передает Telegram-канал @ahmed_rahhal, «Народное сопротивление восточных районов» провело теракт в Манбидже, а также устроило серию нападений в соседних провинциях Ракка и Хасака.

Провинция Хомс

Патруль сирийских военнослужащих подвергся нападению со стороны боевиков «Исламского государства» в районе южнее города Эс-Сухнэ. Об этом сообщает ближневосточное издание Hieropolis. Как предполагает автор статьи, таким образом террористы могут прощупывать оборону САА в этом районе, чтобы впоследствии попытаться захватить участок стратегически важной трассы Пальмира—Дейр-эз-Зор.

Напомним, на юге провинции Хомс вокруг американской базы «Ат-Танф» находится оккупированная США 55-километровая зона, которую используют боевики «Исламского государства», не встречая никакого сопротивления со стороны военнослужащих Соединенных Штатов Америки. Летом этого года, по заявлению Минобороны, из этого района террористы пытались организовать вылазки в направлении Пальмиры и Дейр-эз-Зора, а также совершали теракты в населенных пунктах провинций Эс-Сувейда и Дамаск.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские вооруженные формирования по-прежнему не предпринимают попыток развить наступление на позиции боевиков «Исламского государства». Об этом пишет Euphrates Post. По имеющимся данным, военнослужащие международной коалиции не оказывают «Демократическим силам Сирии» поддержки и занимаются исключительно охраной нефтяных полей на восточном берегу Евфрата.

Источник в социальной сети Twitter @markito0171, что «Демократические силы Сирии» снова ведут переговоры с ИГИЛ об эвакуации террористов из так называемого Хаджинского кармана. Отмечается, что рассматривается возможность предоставления боевикам «Исламского государства» коридора в Ирак.

Одновременно с этим поступают сообщения о переброске арабской группировки «Джейш ат-Тувар», входящей в состав «Демократических сил Сирии, в район города Хаджин якобы для ведения боевых действий против «Исламского государства». Об этом сообщает источник в Twitter @Nidalgazaui.

Пропагандистские ресурсы «Исламского государства» опубликовали обращение к арабским племенам, воюющим в составе «Демократических сил Сирии», в котором выдвигается ультиматум — прекратить вести боевые действия на стороне курдов. В противном случае, террористы угрожают казнить всех ранее захваченных пленных из арабских племен. В качестве подтверждения своих слов, боевики ИГИЛ казнили одного из пленных.

По информации, опубликованной Twitter-каналом @MapsSyria, военнослужащие коалиции отошли из района нефтяного поля «Танак» к нефтяному полю «Аль-Омар». Отмечается, что поводом для передислокации стали наступательные действия террористов «Исламского государства», создающие угрозу военным подразделениям коалиции.

Провинция Ракка

Информационный ресурс The Syrian Observer сообщает, что США приступили к развертыванию наблюдательных постов на сирийско-турецкой границе, чтобы обезопасить курдские «Отряды народной самообороны» от обстрелов и наступательных действий турецких войск. По имеющимся данным, американские военнослужащие уже развернули три наблюдательных поста в Тель-Абъяде, а также два — в Кобани (Айн аль-Араб). Кроме этого, планируется развернуть еще 5 постов в населенных пунктах Рас аль-Эйн, Амуд и Дербисия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)