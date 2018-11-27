Московский ЦСКА может предложить за Влашича 10 млн евро и процент от перепродажи

Москва, 27 ноября. ЦСКА готов предложить английскому «Эвертону» 10 млн евро за выкуп полузащитника Николы Влашича, выступающего за московский клуб на правах аренды. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей из собственных источников.

Отмечается, что «армейцы» также готовы включить в трансферный договор пункт о том, что ливерпульский клуб получит процент с последующей перепродажи 21-летнего хорвата. Сообщается, что клубы обсудят будущее футболиста ближе к концу сезона, поскольку приобретение Влашича будет зависеть от того, финиширует ли ЦСКА в зоне Лиги чемпионов.

Влашич перешел в «Эвертон» летом 2017 года из «Хайдука» за 10,8 млн евро. С тех пор он провел 19 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Минувшим летом футболист перешел в ЦСКА на правах аренды — договор не предусматривает опции выкупа.

На счету Влашича 16 матчей, пять голов и три голевых передачи в футболке «армейцев». Сам футболист уже выразил в интервью готовность продолжить карьеру в московском клубе, а руководство ЦСКА подтвердило, что предпримет попытку заполучить игрока на постоянной основе.