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Футболисты «Енисея» выступили против игры с «Ахматом» в манеже Красноярска

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Игроки «Енисея» высказались против игры с «Ахматом» в манеже Красноярска

Красноярск, 27 ноября. Группа футболистов из основного состава «Енисея» выступила против проведения домашнего матча с «Ахматом» в манеже Красноярска. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей из собственных источников.

По словам источников, игроки обеспокоены качеством искусственного покрытия. Отмечается, что при этом Российский футбольный союз поддерживает руководство красноярского клуба по вопросу проведения матча в закрытом помещении из-за погодных условий.

Центральный стадион Красноярска

Это было сделано в порядке исключения, отметили в РФС, поскольку регламент не позволяет принимать подобных решений. В то же время Российская премьер-лига постановила, что матч состоится на Центральном стадионе Красноярска.

Встреча состоится 1 декабря в 18.00 по местному времени (14.00 в Москве), а вход будет осуществляться по бесплатным билетам. В начале чемпионата «Енисей» из-за неготовности домашней арены проводил матчи на стадионе «Геолог» в Тюмени.

Автор: Константин Тихов
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