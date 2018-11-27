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Депутат Рады объяснил, зачем Порошенко ввел военное положение в отдельных регионах

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Депутат Рады объяснил, зачем Порошенко ввел военное положение в отдельных регионах

Киев, 27 ноября. Сопредседатель межфракционного депутатского объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Рады Юрий Бойко высказал мнение, что введение военного положения в некоторых регионах Украины связано с низким рейтингом украинского лидера Петра Порошенко.

Бойко отметил, что военное положение было введено в тех областях, которые не намерены поддерживать нынешнего президента на предстоящих выборах.

«Люди из этих областей не собираются голосовать за действующего президента … я буду защищать этих людей, потому что невозможно таким образом сводить счеты с частью страны», — заявил политик в эфире «112 Украина».

Украинские корабли, которые незаконно вторглись в территориальные воды России и выполняли опасные маневры, были задержаны. В России действия Киева назвали грубейшим нарушением норм международного морского права и провокацией.

На фоне этого Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных регионах страны. Украинский лидер заявил, что предложил ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать президентские выборы.

Напомним, выборы президента Украины запланированы на конец марта следующего года. Согласно опросу, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы поддержать более 20% избирателей, в то время как Порошенко — 10%.

Автор: Дарья Смолина
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