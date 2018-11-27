Члена ИГ в Италии приговорили к 5 годам 10 месяцам строгого режима
Рим, 27 ноября. Итальянский суд приговорил члена террористической группировки ИГ1 (деятельность организации запрещена в России) Набила Бенамира пяти годам и десяти месяцам тюрьмы строгого режима.
Правоохранители задержали гражданина Марокко Бенамира в Генуе в августе 2017 года по подозрению в жестоком избиении своей сожительницы. Когда правоохранители стали проводить расследование, выяснилось, что мужчина являлся потенциальным террористом-смертником.
По версии следствия, Бенамир готовился к осуществлению теракта на Апеннинском полуострове. Террорист планировал угнать грузовик и заложить в него взрывчатку. Правоохранители обнаружили в его мобильном телефоне информацию по изготовлению бомб.
В настоящий момент террорист содержится в тюрьме строгого режима.
Отметим, что прокуратура требовала приговорить его к девяти годам лишения свободы, однако суд вынес более мягкий приговор. Преступник также должен возместить государству ущерб в 50 тысяч евро.
1 Организация запрещена на территории РФ.