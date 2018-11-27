Путин потребовал ввести единый порядок заказов на исследования для министерств

Москва, 27 ноября. Президент России Владимир Путин потребовал ввести единый порядок заказов на исследования для российских министерств. Об этом он сообщил на заседании совета по образованию и науки.

Он отметил, что при заказе исследования представители министерств должны выработать единые квалификационные требования к руководителям исследований.

«Для всех министерств и ведомств необходимо установить единые требования к порядку предоставления госзадания на НИОКРы и отбору тематик научных проектов», — добавил российский президент.

Ранее глава государства раскритиковал научные институты, исследования которых в течение десятилетий не дают результатов.