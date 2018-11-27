Сирия новости 27 ноября 19.30: ВС Турции атаковали позиции SDF в Алеппо, в Хомсе обнаружен склад оружия боевиков

Сирия, 27 ноября. ВС Турции атаковали позиции SDF в Алеппо, на севере Хомса обнаружен склад оружия боевиков, специалисты ЦПВС доставили 1,96 тонн продуктов жителям Дамаска. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины боевиков в Дамаске, обнаружили склад боеприпасов исламистов в Хомсе, ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Алеппо, дестабилизирует ситуацию в Идлибе.

ВС Турции: атаковали позиции SDF в Алеппо.

Провинция Дамаск

Местный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Tania_Tania_C), что инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) проводят работы по уничтожению мин и боеприпасов боевиков в районе Аль-Кабун.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в пригороде Дамаска, передает информационное агентство Al-Manar News. В населенный пункт Афтрис, расположенный недалеко от сирийской столицы доставили 1,95 тонн продуктов питания.

Провинция Алеппо

Турецкая артиллерия обстреляла позиции Демократических сил Сирии (SDF) на северо-востоке провинции Алеппо. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency).

В окрестностях населенного пункта Халса на юге региона продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и подконтрольным «Джебхат ан-Нусре»1 альянсом «Тахрир аш-Шам». О перестрелках сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Провинция Хомс

Правительственные войска САР обнаружили склады с оружием и боеприпасами радикальных исламистов в районе населенных пунктов Талльбиса и Аль-Фархания на севере провинции Хомс. Об этом пишет на своей странице в социальной сети Facebook (@samatv.net) один из местных источников.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие доставили в восточную часть региона гуманитарную помощь. Кроме того, жителям Хомса была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб зафиксированы перестрелки между правительственными войсками САР и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам», передает местный источник на своей странице в Twitter (@HalabTodayTV). По сведениям автора публикации, столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками отмечаются в окрестностях поселений Хувейн, Ум Джалаль и Аль-Тах.

Ранее сообщалось, что члены подконтрольного «Джебхат ан-Нусре» террористического альянса дестабилизируют ситуацию в регионе, совершая атаки на позиции САА.

Провинция Хама

На севере провинции Хама не прекращаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями, пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Ранее сообщалось, что радикальные исламисты спровоцировали обострение конфликта в этой части региона, атаковав город Мхарде. По сведениям военного Twitter-канала (@Step_Agency), правительственные войска САР наносят артиллерийские удары по укрепрайонам джихадистов в окрестностях Аль-Латамины и Мааркабы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)