«Какие красивые женщины подрывают суверенитет Франции»: Лавров посетил офис RT в Париже

Париж, 27 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник посетил офис телеканала RT France в Париже. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, глава внешнеполитического ведомства заехал в офис RT на кофе. Во время встречи с журналистами министру рассказали о том, что сотрудники телеканала до сих пор не могут получить аккредитацию в Елисейский дворец. Глава МИД РФ, услышав это, сделал комплимент всем представительницам прекрасного пола, работающим в RT.

«После рассказа сотрудников о том, как корреспондентов не пускают в Елисейский дворец, ссылаясь на некую информационную безопасность, заключил: «Какие красивые женщины подрывают суверенитет Франции», — пишет Захарова в Facebook.

Представитель министерства иностранных дел РФ добавила, что на Западе подобную шутку восприняли бы, как «сексистский выпад», однако сотрудницам RT она понравилась, и между ними и Лавровым сразу завязалась беседа.

Напомним, что агентство Sputnik и телеканал RT не имеют аккредитации на посещение Елисейского дворца с момента избрания президента Франции Эммануэля Макрона. Оба издания неоднократно подавали заявления на аккредитацию, но так и не смогли добиться результата. Аналогичная дискриминация применяется к RT и Sputnik в США, где оба СМИ признаны иностранными агентами.