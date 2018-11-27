Эксперты: цена на моторное топливо за полгода возрастет до 55 рублей. ФАН-ТВ

В столице состоялся круглый стол, где обсудили будущее цен на бензин. 31 октября Правительство Российской Федерации заключило соглашение с представителями нефтяных компаний о мерах по стабилизации топливного рынка. Нефтяники обязались заморозить оптовые цены на бензин и дизельное топливо до конца года на уровне июня 2018 года. С 1 января по 31 марта 2019 года рост топливных цен будет удерживаться на уровне прогнозируемой в России инфляции. Также компании обязались увеличить производство и поставки на внутренний рынок светлых нефтепродуктов на 3%.

По словам экспертов за 13 лет цены на бензин выросли в три раза, и этому есть две причины — производителям выгоднее продавать горючее за рубеж, выросли затраты на производство бензина и добычи нефти. Сейчас первоначальная цена литра бензина составляет 30 рублей, а с наценками по 7 рублей общая стоимость становится уже 44 рубля.

С 1 января ожидается резкий рост акциз на бензин, а также возможное ослабление курса рубля. По прогнозам экспертов за полгода цена на моторное топливо возрастет до 55 рублей.

«До 31 марта рост цен будет в пределах одного-двух рублей, а после этого все зависит от той договоренности, которую мы достигни. Правительство с мая месяца практически перешло к ручному регулированию розничных цен на внутреннем рынке, только оно может решить этот вопрос в переговорах с нефтяными компаниями. Если переговоры не удадутся, то рост будет в пределах восьми-девяти рублей. С первого января, действительно, резко повышаются акцизы, но снижение, которое было в июне, полностью компенсируется, даже с лихвой. Кроме того, это повышение НДС с 18 до 20% », — объясняет Алексей Белогорьев, заместитель директора Фонда «Институт энергетики и финансов».

В настоящее время уже приняты меры для сдерживания цен на оптовом внутреннем рынке, которые помогут компенсировать нефтеперерабатывающим заводам разницу между продажами на внутреннем рынке и внешнем рынках. На экспорт нефтеперерабатывающие заводы просят за одну тонну горючего 70 тысяч рублей, а вот на внутреннем цена составляет 50 тысяч. При этом 90% из этой разницы производителям компенсирует государство. По мнению экспертов сейчас все зависит от того, насколько грамотно правительство сбалансирует полурыночное образование в оптовом сегменте.