ФСО проведет очередной этап учений около Кремля

Москва, 27 ноября. Ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны запланированы на пятницу. Учения с участием авиатехники пройдут в районе Кремля и Красной площади.

«Мероприятиями будет охвачена значительная часть территории Московского Кремля, отдельные вводные будут реализованы на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади», — сообщил представитель ФСО в комментарии ТАСС.

В ведомстве отметили, что учения пройдут во взаимодействии с другими подразделениями и государственными органами. Сотрудники ФСО отработают меры по пресечению террористических угроз, прибытие антитеррористического подразделения, в том числе будет использована авиатехники, а также тушение условного пожара и оказание медицинской помощи.

В пятницу вход в Кремль будет осуществляться только через Боровицкий проход. Кроме того, будут введены ограничения движения на Боровицкой площади с 06.15 до 06.45. С 16.00 до 20.00 Красная площадь и Александровский сад будут закрыты для посещения.

В прошедшую пятницу москвичи были удивлены пролетом над Кремлем двух вертолетов, один из которых нес сетку с грузом, похожим на людей. В ФСО объяснили, что проходили плановые учения.