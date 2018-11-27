Крупный бизнес согласился вложить около 2 трлн рублей в инфраструктурные проекты

Москва, 27 ноября. Крупные российские компании «Норильский никель», «Металлоинвест» и «Полюс» выразили готовность инвестировать около 2 триллионов рублей в новые инфраструктурные проекты правительства РФ. Их список ранее подготовила рабочая группа под руководством министра финансов России Антона Силуанова.

Всего речь идет о 143 проектах, примерный объем инвестиций для реализации которых оценивается в 7,3 триллиона рублей. Поучаствовать в проектах согласились более 20 крупных компаний. В частности, «Норникель» готов поддержать 12 проектов, вложив без малого 750 миллиардов рублей. «Металлоинвест», по-видимому, поучаствует в 17 проектах и выделит на эти цели более 540 миллиардов рублей. «Полюс» же намерен инвестировать 507 миллиардов рублей в 7 проектов, пишет РБК.

Напомним, помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов в августе предложил изъять дополнительные доходы у металлургических, нефтехимических и химических компаний РФ. Средства планируется направить на реализацию крупных инфраструктурных проектов.