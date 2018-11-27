Суд Симферополя изберет меру пресечения задержанным украинским морякам в среду

Симферополь, 27 ноября. Киевский районный суд Симферополя проведет в среду заседание, на котором изберет меру пресечения офицерам из числа задержанных в Керченском поливе украинских моряков. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

«Суд рассмотрит меру пресечения для офицерского состава задержанного экипажа в среду», — заявила она.

Во вторник суд избирает меру пресечения для 12 из 24 украинских моряков, которые были задержаны. «Известия» сообщили, что первого из задержанных моряков Владимира Варимеза суд арестовал на два месяца, до 25 января следующего года. Его обвинили в незаконном пересечении границы, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения.

Напомним, в воскресенье три украинских корабля «Бердянск», «Никополь», «Яны Капу» вторглись в территориальные воды России. Украинские корабли совершали опасные маневры, не реагируя на требование России остановиться. В результате Москва задержала суда.

Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Керченском проливе, назвал ее однозначной провокацией Киева.