Биржа Nasdaq планирует торговать фьючерсами на биткойн в 2019 году — СМИ

Нью-Йорк, 27 ноября. Американская фондовая биржа Nasdaq, являющаяся крупнейшей в мире, планирует начать торговать биткоин-фьючерсами с 2019 года.

Nasdaq начала реализовывать планы по листингу биткоин-фьючерсов, несмотря на то, что стоимость этой криптовалюты существенно снизилась.

Как сообщили источники агентству Bloomberg, на бирже уже привели будущие контракты в соответствии с правилами Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Также к торговле фьючерсами на биткойн планирует приступить Нью-Йоркская фондовая биржа.

Отметим, по словам CEO Nasdaq Адины Фридман биржа также будет предлагать другие фьючерсные контракты, в отличие от их конкурентов.

Ранее стоимость биткоина рухнула ниже четырех тысяч долларов. Это произошло впервые с начала октября. Об этом сообщала «Газета.ru».