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Венгрия отказалась выдать США подозреваемых в торговле оружием россиян

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Венгрия отказалась выдать США подозреваемых в торговле оружием россиян

Вашингтон, 27 ноября. Венгрия отказалась передать США двух граждан РФ, которых американские власти подозревают в незаконной торговле оружием. В государственном департаменте США выразили разочарование в связи с решением Будапешта об экстрадиции Любишиных в РФ.

«Венгрия отказала в требовании США и вместо этого экстрадировала подозреваемых в Россию, и непонятно, предстанут ли они там перед судом», — цитируют официального представителя Госдепа США Хезер Науэрт американские СМИ.

В дипломатическом ведомстве США отметили, что, хотя Вашингтон по-прежнему считает Венгрию своим партнером и другом, решение о невыдаче россиян подрывает совместную работу силовых ведомств двух стран.

Венгрия отказалась выдать США подозреваемых в торговле оружием россиян

Напомним, в настоящее время в США отбывает длительный срок лишения свободы россиянин Виктор Бут. Его задержали в 2008 году в Таиланде, а спустя четыре года приговорили к 25 годам тюрьмы, американские власти обвинили гражданина РФ в торговле оружием.

Автор: Федор Веснин
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