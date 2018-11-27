Состоялся финальный этап российско-индийских военных учений

Дели, 27 ноября. На полигоне «Бабина» в штате Уттар-Прадеш состоялся финальный этап российско-индийских учений «Индра-2018». Военные двух стран нанесли решающий удар по позициям условного противника, говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.

Как отметили в ведомстве, на полигон в полном составе вышли российский усиленный мотострелковый батальон и пятая механизированная пехотная батальонная группа 31-й бронетанковой дивизии ВС Индии. Стороны задействовали четыре танка Т-90 и 14 боевых машин пехоты БМП-2. В учениях приняли участие 500 человек личного состава.

По сценарию учений, террористы удерживали населенные пункты. При поддержке индийских 155-миллиметровых артиллерийский орудий «Бофорс» и зенитных самоходных установок «Шилка» бронетехнике удалось нанести массированный удар по позициям условных боевиков. Военнослужащим удалось освободить захваченные «террористами» деревни.

Отмечается, что командующие РФ и Индии обсудили предварительные итоги учений и практический опыт, полученный при их проведении. Индийская сторона показала российским военным образцы современного вооружения и техники, которые используют в Вооруженных силах Индии.

Как ранее писала «Газета.Ru», в начале октября 2018 года Россия и Индия заключила договор на поставку зенитных ракетных комплексов С-400. Как заявил начштаба сухопутных войск Индии Бипин Рават, Нью-Дели купил «Триумфы», несмотря на угрозы Вашингтона ввести санкции.