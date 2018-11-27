СБУ возбудила дело против российских силовиков после инцидента в Керченском проливе

Киев, 27 ноября. СБУ возбудила уголовное дело против российских силовиков, которые причастны к задержанию нарушивших границы РФ украинских военный кораблей, сообщили в пресс-службе СБУ.

Российских силовиков на Украине обвиняют якобы в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, а также в якобы покушении на умышленное убийство.

Дела заведены против начальника пограничного управления ФСБ Республики Крым и Севастополя Сергея Станкевича, замруководителя пограничной службы ФСБ РФ Геннадия Медведева, начальника службы пункта управления ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю Руслана Ромашкина, замначальника управления — начальника отдела БО пограничного управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю Андрея Шеина, начальника службы в городе Керчь пункта управления ФСБ РФ по Республике Крым Алексея Шатохина и других.

По словам представителей СБУ, документы о возбуждении дел направлены россиянам о месту службы. На данный момент готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

Напомним, два дня назад Киев ввел в Керченский пролив украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Суда нарушили госграницу России.

Сопровождавшие их российские корабли и катера требовали незамедлительной остановки, однако суда ВМСУ не реагировали и продолжали осуществлять опасное маневрирование. Украинские суда и их экипажи были задержаны. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы России.

27 ноября идет суд в Симферополе, на котором изберут меры пресечения для половины задержанных украинских военных. Следствие просит суд арестовать одного из них до 26 января.