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Крымский омбудсмен рассказала о ходе суда над украинскими моряками

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Крымский омбудсмен рассказала о ходе суда над украинскими моряками

Симферополь, 27 ноября. В суде Симферополя продолжается суд над 12 из 24 украинских моряков, задержанных у берегов Крыма в районе Керчи. Они обвиняются в незаконном пересечении границы.

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщила, что сейчас по решению суда арестованы уже три человека.

«Идет суд. Сейчас определяется мера пресечения младшему составу. Уже три человека на сегодняшний момент взяты под стражу», — сообщила она.

Напомним, 25 ноября около семи утра три корабля ВМС ВСУ «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» незаконно вторглись в территориальные воды РФ. Они опасно маневрировали и не реагировали на требования погрансужбы ФСБ РФ. В районе Керченского пролива корабли были задержаны.

Автор: Наталья Макеева
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