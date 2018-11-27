Дамаск, 27 ноября. Сирийская правительственная армия отразила атаку боевиков на свои позиции в провинции Хама. Об этом во вторник рассказал источник в вооруженных силах Сирии, который пояснил, что атака произошла недалеко от демилитаризованной зоны провинции Идлиб.

«Группа боевиков попыталась проникнуть поближе к позиции сирийской армии на северо-западе провинции Хама и атаковать ее​​​. Все члены группировки ликвидированы, их оружие и боеприпасы конфискованы», — отметил он в разговоре с РИА Новости.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону, которая будет отделять сирийские правительственные силы и вооруженные формирования оппозиции. Россия и Турция подписали меморандум о стабилизации обстановки в этом регионе.

В настоящее время территория сирийской провинции Идлиб практически не контролируется правительственными войсками республики. В этом районе находятся боевики вооруженной оппозиции и представители террористических группировок, которые периодически нападают на позиции сирийской армии.