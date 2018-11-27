Минтранс Крыма сообщил о восстановлении движения гражданских судов в Керченском проливе

Санкт-Петербург, 27 ноября. Движение гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком, заявил министр транспорта Крыма Сергей Карпов на полях Международного форума транспортной инфраструктуры в Петербурге.

«На утро (26 ноября) приступили к восстановлению движения. Сейчас суда пропускаются в соответствии с графиком», — заявил Карпов в комментарии ТАСС.

Движение кораблей в Керчь-Еникальском канале в Керченском проливе было остановлено в воскресенье в связи с провокацией украинских кораблей, нарушивших границу РФ. После задержания судов ВМСУ ограничения были сняты. Из-за скопления кораблей судоходство осуществлялось с нарушением графика, добавил Карпов.

Ранее генеральный директор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков заявил, что движение открыли в 04.00 26 ноября.

Напомним, три корабля ВМСУ были задержаны российскими пограничниками при попытке пересечь границу РФ. Моряки ВМСУ проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.

В ходе операции ранения получили три моряка ВМСУ. Им была оказана медицинская помощь, сейчас все трое находятся в больнице в Крыму. Военные ВМСУ рассказали, что распоряжение о провокации исходило от киевского руководства. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Москва направила в СБ ООН требование об экстренном совещании. Члены Совета отклонили российскую повестку. Постпред РФ при организации Дмитрий Полянский выразил сожаление в связи с решением Совета.