Убивали и наслаждались: Хашукджи расчленяли под музыку

Москва, 27 ноября. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что причастные к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашукджи спланировали преступление заранее и действовали не одни.

По мнению политика, прибывшие из Эр-Рияда предполагаемые убийцы не посмели бы совершить жестокое преступление без посторонней помощи. Однако турецким властям сложно подтвердить это без доказательств, заявил Чавушоглу в интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung.

Он напомнил, что в причастности к убийству журналиста подозревают саудовского кронпринца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Президент США Дональд Трамп допустил, что наследник саудовского престола мог заранее знать о готовящемся преступлении. По мнению Чавушоглу, это означает, что у американского лидера есть какие-то данные на этот счет, пишет kp.ru.

Чавушоглу также заявил, что лично слушал аудиозаписи убийства Хашукджи, судя по которым журналиста лишили жизни за семь минут.

«Это было преднамеренное убийство, — уверен Хашукджи. — Можно услышать, как судмедэксперт инструктирует других: они должны слушать музыку, пока расчленяют его тело. Можно заметить, что он наслаждается», — цитирует министра «АиФ».

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявлял, что тело Хашкаджи могли вывезти из страны по частям, сообщает «Царьград».

Обозреватель Washington Post Джамаль Хашукджи 2 октября вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле и бесследно исчез. Несколько неделю спустя в саудовской генпрокуратуре сообщили, что Хашукджи был убит во время конфликта с сотрудниками консульства. Однако турецкие власти утверждают, что убийство было спланировано заранее. Хашукджи был задушен, а его тело расчленили и уничтожили.

Установить факт убийства удалось благодаря тому, что допрос и момент совершения преступления записались на его Apple Watch, которые заранее были переведены в режим записи. Свой iPhone журналист перед визитом в саудовское консульство оставил невесте. Запись с Apple Watch была передана на смартфон, а затем автоматически загружена в Apple iCloud.