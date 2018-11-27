Евросоюз призвал США присоединиться к реформированию ВТО

Брюссель, 27 ноября. Евросоюз призвал США присоединиться к реформированию Всемирной торговой организации. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

По ее словам, множество стран поддерживают реформирование ВТО. Среди них Индия, Исландия, Канада, Китай, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея и Швейцария. Мальмстрем предложила США присоединиться к этим странам.

«Пожалуйста, приходите, садитесь за стол и говорите с нами. Они до сих пор этого не сделали. Произойдет ли это? Кто знает», — рассказала она журналистам на полях конференции по торговле.

Она подчеркнула, что в ВТО возникли проблемы в системе апелляций и разрешения споров, а отсутствие этой ключевой функции сломает систему ВТО, обеспечивающую стабильность глобальной торговли.

Напомним, проект реформы апелляционного органа ВТО будет представлен Генсовету организации 12 декабря.