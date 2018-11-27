Путин в два раза повысил Госпремии и премии президента в области науки и культуры

Москва, 27 ноября. Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении государственных премий в области науки и культуры вдвое. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Президентский указ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Согласно положениям документа, размер Госпремий РФ за достижения в областях науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности повысится с пяти до десяти миллионов рублей.

Также в два раза — с 2,5 миллиона рублей до пяти миллионов рублей — повысится премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, премии президента РФ для молодых деятелей культуры и премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Напомним, ранее на заседании президентского Совета по науке и образованию Владимир Путин сообщил, что на реализацию нацпроекта «Наука» в России будет дополнительно выделено 300 миллиардов рублей. Президент РФ отметил, что в сфере науки необходимо уделить больше внимания финансированию живых исследований, а не административных издержек. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что Россия не может позволить себе неспешно развивать наукоемкие отрасли, так как рискует не успеть в последний вагон технологического прогресса.