На Украине забеспокоились, что Россия узнает секреты бронекатеров Порошенко

Киев, 27 ноября. Задержание кораблей военно-морских сил Украины (ВМСУ) в Керченском проливе стало утратой для Киева, а для России возможностью их изучить, заявил руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

В эфире телеканала UMN он выразил беспокойство тем, что бронекатера попали к российским пограничникам без видимых повреждений, что позволит России узнать все секреты морских судов, стоящих на вооружении у Украины в целом и у ее президента Петра Порошенко в частности.

При этом Чмут подчеркнул, что Москва также получила вместе с кораблями украинские системы связи и выразил надежду, что моряки ВМСУ все же успели их намеренно повредить.

«Вопрос к ВМСУ, насколько они допускали, что такое возможно. Для нас это утрата. Для россиян это возможность получить детальный доступ к нашим катерам, изучить их, понять их возможности. Многое зависит от того, что россияне будут делать и что вернут нам», – констатировал он.

Украинский специалист, высказывая свое мнение по сложившейся в Керченском проливе ситуации, заявил, что попытка ВМСУ прорваться в Азовское море была спланированной операцией, в которой, по его словам, Киев задействовал не только три корабля, но и авиацию, причем американскую.

«Там не все так однозначно. Там были другие плавсредства, которые обеспечивали переход. Морская авиация осуществляла разведку за несколько дней. И, может, американский самолет не только сегодня летал», — указал он в эфире телеканала.

Чмут признал, что киевская операция обернулась провалом, потому что у российских пограничников был «четкий сценарий», а украинские корабли не смогли выполнить поставленные перед ними задачи.

«Первый бой наших военно-морских сил получился неудачным», – заключил он.

Напомним, в минувшее воскресенье утром три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны, как и 24 моряка, находившихся на борту. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Накануне президент Украины подписал указ о решении Совета национальной безопасности (СНБО) страны ввести военное положение в стране. Документ опубликован на официальном сайте администрации украинского президента. Согласно тексту указа, военное положение на Украине вводится до 25 января 2019 года.