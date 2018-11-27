Стивен Сигал рассказал о «глубокой связи» с югом России

Москва, 27 ноября. Знаменитый голливудский актер, запросивший российское гражданство, Стивен Сигал на Synergy Global Forum-2018 в Москве рассказал, почему ему нравится работать на юге России.

Сигал с апреля этого года занимает должность в МИД России спецпредставителя по российско-американским гуманитарным связям. Кроме того, в России голливудский актер зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя.

Он отметил, что он рассматривает разные регионы страны, где можно работать, однако больше всего ему в душу запал юг России. По словам Сигала, у него «глубокая связь» с этим регионом.

«Сейчас я работаю в Краснодаре, Сочи, Анапе, Геленджике, — констатировал он. — Я чувствую некое особое чувство, глубокую связь. Я близко смог подружиться с губернатором региона».

По данным местных журналистов, губернатор Краснодарского края на встрече с голливудским актером предложил ему подумать о развитии киноиндустрии и виноделия в регионе.

Сигал отметил, что ему нравится дипломатическая деятельность в министерстве иностранных дел. Он отметил, что помогает строить отношения между Россией и США.

«Я рад работать над российско-американскими отношениями, — констатировал артист. — Я благодарен за эту возможность. Я буду делать это до последнего дня».

Ранее сообщалось, что Сигал выразил желание участвовать в VIII в Международном фестивале православных СМИ «Вера и слово» в Москве. Актер также положительно отзывался о деятельности патриарха Кирилла, назвав его «великим духовным лидером».