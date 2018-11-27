Военное положение на Украине не должно ограничивать права граждан — Евросоюз

Брюссель, 27 ноября. Введение военного положения на Украине не должно нарушать права украинцев. Об этом во вторник заявила представитель дипслужбы Евросоюза Майя Косьянчич.

«В этом контексте, мы, конечно, полностью оценим решение о военном положении, когда оно будет опубликовано. Мы поняли из слов президента Порошенко, что это без необходимости не ограничит гражданские права, и это конечно, очень важный пункт», — отметила она.

При этом Косьянчич подчеркнула, что Брюссель с пониманием относится к решению ввести военное положение и призывает стороны снизить градус напряженности в Азовском море.

Напомним, что в воскресенье три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева. В понедельник по запросу РФ будет созвано экстренное совещание Совета безопасности ООН.

Президент Украины Петр Порошенко в тот же день внес на рассмотрение Верховной рады указ о введении военного положения в стране на 30 дней, который был поддержан депутатами.