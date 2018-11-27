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Путин призвал к прозрачности в присвоении ученых степеней в России

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Путин призвал к прозрачности в присвоении ученых степеней в России

Москва, 27 ноября. Президент России Владимир Путин призвал сделать науку более открытой областью, в том числе повысить прозрачность в присвоении ученых степеней и публикациях. Об этом глава государства заявил в ходе заседания совета по науке и образованию.

«Считаю, что нам нужно серьезно повысить открытость науки», — заявил глава государства.

По словам Путина, публикация гражданских исследований за бюджетные деньги позволит усилить ответственность ученых, а также будет способствовать экспорту инноваций и образовательных услуг.

Глава государства добавил, что процесс присвоения степеней и званий, а также избрания членов и академиков РАН должен стать более прозрачным и публичным. Путин выразил уверенность, что наука будет пользоваться большим доверием и поддержкой со стороны общества, если сможет решать задачи национального уровня.

Автор: Софья Куликова
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