Сирия: делегация РФ прибыла на переговоры по САР в Астану

Астана, 27 ноября. Российская делегация прибыла в Астану на переговоры по урегулированию ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР). Об этом сообщил директор департамента Азии и Африки министерства иностранных дел Казахстана Айдарбек Туматов.

«Делегация России прибыла в Астану на переговоры», — рассказал представитель внешнеполитического ведомства республики.

Астанинский процесс поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие под эгидой ООН. Площадка в Астане названа, по оценкам экспертов, наиболее эффективной. За несколько раундов встреч были достигнуты практические результаты по снижению насилия в САР, прекращению огня и возврату к мирной жизни, благодаря созданию зон деэскалации.

Напомним, вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В настоящее время правительственные войска освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных. Кроме того, Москва содействует Дамаску по вопросу возвращения беженцев на родину и в восстановлении инфраструктуры после боевых действий.

1 Организация запрещена на территории РФ.