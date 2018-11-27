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Лавров назвал цель британского проекта Integrity Initiative

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Лавров назвал цель британского проекта Integrity Initiative

Москва, 27 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что единственной целью британского проекта Integrity Initiative является очернение России в глазах мировой общественности.

«Единственная задача, как можно понять из комментариев этой структуры — Integrity Initiative – это очернение РФ в глазах общественности зарубежных стран», — сказал Лавров.

Напомним, группировка хакеров Anonymous завила, что обнаружила информацию о деятельности проекта Integrity Initiative. По данным хакеров, Великобритания вмешивалась во внутренние дела стран и вела информационную войну против России. В отчете говорится, что до марта 2019 года на проект было выделено 2,51 млн долларов. В числе инвесторов – НАТО, госдепартамент США и социальная сеть Facebook.

Автор: Софья Куликова
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