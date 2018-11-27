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Путин: Новый формат совета по науке и образованию позволил принять стратегию развития РФ

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Путин: Новый формат совета по науке и образованию позволил принять стратегию развития РФ

Москва, 27 ноября. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что совет по образованию и науке определит дальнейшие шаги по развитию научного потенциала страны. Об этом глава государства заявил на заседании совета.

Путин призвал членов совет объективно, непредвзято посмотреть на результаты и определить шаги по укреплению и качественному развитию. Научный потенциал страны должен в полной мере соответствовать задачам прорыва, которые ставит перед собой Россия, подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что шесть лет назад формат совета был изменен – удалось уйти от лишних мероприятий и церемоний. Путин добавил, что совет стал ключевой площадкой для диалога научного сообщества.

Автор: Софья Куликова
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