«Последний вагон технологической революции»: Путин раскритиковал науку РФ за нерасторопность

Москва, 27 ноября. Россия рискует навсегда опоздать в последний вагон технологической революции, если продолжит распылять финансовые средства в сфере науки и пережевывать вчерашние проблемы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президентского Совета по науке и образованию.

Он раскритиковал науку РФ за нерасторопность и отметил, что Россия не может позволить себе «неспешно двигаться вперед» в сфере развития наукоемких отраслей.

«Если мы и дальше будем распылять деньги, неспешно двигаться вперед, а то и просто пережевывать вчерашние проблемы, мы просто опоздаем, причем опоздать можем навсегда​​​. Даже в последний вагон технологической революции не успеем прыгнуть», — сказал Владимир Путин.

Ранее президент РФ также отметил, что в сфере науки в России необходимо уделить больше внимания финансированию живых исследований, а не административных издержек. Сделать это необходимо в интересах экономики и граждан РФ. Владимир Путин также сообщил, что на реализацию национального проекта «Наука» будет дополнительно выделено около 300 миллиардов рублей.