Прощание с режиссером Бертолуччи проходит в Риме

Рим, 27 ноября. Во вторник на Капитолийском холме в Риме проходит прощание с известным итальянским режиссером, драматургом и поэтом Бернардо Бертолуччи. В зале Дворца сенаторов собрались как актеры и политики, так и обычные граждане.

Одной из первых проститься с Бертолуччи пришла актриса Стефания Сандрелли. С режиссером ее связывала многолетняя дружба. Она отметила, что Бертолуччи плохо себя чувствовал в последние месяцы.

«Мы созвонились осенью и попрощались», — поделилась актриса.

Соболезнования в связи с кончиной Бертолуччи ранее уже выразили режиссеры Паоло Соррентино, Марко Беллоккьо, Лилиана Кавани, Роберто Бениньи и Франко Дзеффирелли. Не остались в стороне и зарубежные звезды.

«Сегодня нас покинул великий режиссер, универсальный итальянец и мастер кино. Спасибо за такой талант!» — написал накануне в Twitter Антонио Бандерас.

Британский режиссер Терри Гиллиам в интервью агентству АНСА назвал Бертолуччи постоянным источником вдохновения и создателем большой красоты.

О смерти итальянского режиссера Бенрнардо Бертолуччи стало известно накануне. Бертолуччи скончался после долгих лет борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 77 лет. Мировую известность итальянский режиссер получил благодаря таким картинам, как «Конформист», «Мечтатели», «Последнее танго в Париже» и «Двадцатый век».