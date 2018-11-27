Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Прощание с режиссером Бертолуччи проходит в Риме

42
0 Оставить комментарий

Прощание с режиссером Бертолуччи проходит в Риме

Рим, 27 ноября. Во вторник на Капитолийском холме в Риме проходит прощание с известным итальянским режиссером, драматургом и поэтом Бернардо Бертолуччи. В зале Дворца сенаторов собрались как актеры и политики, так и обычные граждане.

Одной из первых проститься с Бертолуччи пришла актриса Стефания Сандрелли. С режиссером ее связывала многолетняя дружба. Она отметила, что Бертолуччи плохо себя чувствовал в последние месяцы.

«Мы созвонились осенью и попрощались», — поделилась актриса.

Прощание с режиссером Бертолуччи проходит в Риме

Соболезнования в связи с кончиной Бертолуччи ранее уже выразили режиссеры Паоло Соррентино, Марко Беллоккьо, Лилиана Кавани, Роберто Бениньи и Франко Дзеффирелли. Не остались в стороне и зарубежные звезды.

«Сегодня нас покинул великий режиссер, универсальный итальянец и мастер кино. Спасибо за такой талант!» — написал накануне в Twitter Антонио Бандерас.

Британский режиссер Терри Гиллиам в интервью агентству АНСА назвал Бертолуччи постоянным источником вдохновения и создателем большой красоты.

О смерти итальянского режиссера Бенрнардо Бертолуччи стало известно накануне. Бертолуччи скончался после долгих лет борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 77 лет. Мировую известность итальянский режиссер получил благодаря таким картинам, как «Конформист», «Мечтатели», «Последнее танго в Париже» и «Двадцатый век».

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.