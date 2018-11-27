«Порошенко готов пойти на все»: экс-депутат Рады предупредил о последствиях военного положения

Киев, 27 ноября. Введение военного положения грозит украинцам массовыми рейдерскими захватами и запугиваниями со стороны СБУ, предупредил бывший депутат Рады Алексей Журавко.

По его словам, всех несогласных с правительственным курсом «Кровавого Пастора» (такое прозвище получил секретарь СНБО Александр Турчинов,) и «Кровавого Петра» будут нейтрализовывать.

Пугающий прогноз политик опубликовал на своей странице в Facebook.

«Ваше имущество, уважаемые граждане Украины, власть и так называемые представители военных, будут отбирать безо всякой компенсации и возмещения стоимости», — пишет он.

В связи с этим Журавко советует своим согражданам попытаться в момент конфискации снять это на видео или сделать фотографии, а также выяснить фамилии, должности и звания военных, причастных к этому.

«Это даст вам надежду, возможно, потом, хоть что-то получить в возмещение награбленного и разбойным образом отобранного у вас имущества, техники», – пояснил бывший депутат.

Имущества, по его мнению, могут лишиться не только жители Украины, но предприятия, а все, кто не согласен с этой властью, будут нейтрализованы, арестованы, и к ним «приклеены» лейбы «сепаратист», либо же дискредитированы иным образом».

«Также спецслужбы Украины будут проводить массовые запугивания населения. На верующих, особенно на священников УПЦ, также будет оказываться давление», — убежден политик.

Репрессии, по прогнозам Журавко, ждут и средства массовой информации. Естественно, под каток попадут те журналисты, которые пытаются говорить правду о происходящем на Украине и в мире.

Кроме того, он не исключил, что Порошенко сделает все, чтобы военное положение было продлено, ведь с помощью этого он хочет попытается «остаться у руля разваливающегося государства». Его шансы на выигрыш на предстоящих президентских выборах ничтожны, поэтому «режим Порошенко готов пойти на все».

«Кровавый Пастор» и «Кровавый Петр» могут пойти на серьезные провокации и в других областях Украины. Это Киев, приграничные области Западной Украины (с Венгрией, Молдовой, Приднестровьем)», — пишет он.

Такие действия киевских властей говорят о том, что они превратили Украину во «что-то такое уродливое, смесь «бульдога с носорогом».