Вопрос выживания: Путин оценил значение технологического прорыва для России

Москва, 27 ноября. Технологический прорыв для России является основой выживания, стране требуются прорывные открытия и разработки. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию.

Российский лидер подчеркнул, что последние годы характеризовались созданием в России современных лабораторий, реализацией программы мегагрантов и запуском системы поддержки молодых и талантливых исследователей. В стране, отметил Путин, были открыты новые возможности для соотечественников.

«То, о чем я говорю сейчас, это, безусловно, не красивые, не пустые только слова, это вопрос нашего существования, и более того, выживания в полном смысле этого слова», — сказал президент.

России необходимы новые знания, компетенции, технологии и кадры, которые являются основой для реализации национальных проектов и достижения стратегических целей России, добавил глава России. Прорывные открытия и разработки позволят создать отечественную продукцию мирового уровня, заключил он.

Ранее на заседании Путин пообещал дополнительно выделить на национальный проект «Наука» более 300 миллиардов рублей, а также заявил о необходимости уделить больше внимания финансированию научных исследований в интересах экономики и граждан России.