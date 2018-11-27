Острастка для НАТО: эксперт рассказал, как Шойгу с помощью С-400 преподал урок Украине

Провокация украинских военно-морских сил в районе Керченского пролива была успешно предотвращена силами ФСБ России, которым всемерную поддержку оказывали корабли Черноморского флота РФ. При этом Киев как организатор провокации не рискнул привлечь авиацию для защиты своих кораблей-нарушителей, испугавшись мощной системы ПВО, размещенной в Крыму по приказу министра обороны России Сергея Шойгу.

Как заявил в эфире одного из украинских телеканалов командующий ВМСУ Игорь Воронченко, поддержка провокации авиацией рассматривалась, однако до этого безрассудства не дошло благодаря пониманию, что Крым «перенасыщен» средствами противовоздушной обороны, в том числе комплексами С-400 и С-200.

У украинских провокаторов и у их западных кураторов были все основания бояться, считают эксперты. Как сообщили в Минобороны РФ, военные боевых расчетов систем противовоздушной обороны в Крыму полностью освоили основы эксплуатации и боевого применения комплексов С-400, «Тор-М2» и «Тунгуска», которые поступили на полуостров в 2018 году.

Сообщается, что российские военные в полевых условиях выполнили все нормативы по развертыванию, приведению в готовность ЗРК, порядку заряжания пусковых установок, поиску и обнаружению воздушных целей, ведению разведки и классификации воздушных целей по степени опасности.

Это очень важные навыки, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей военный эксперт Андрей Кошкин. Тем самым ведомство Сергея Шойгу дает важный предупредительный сигнал не только зарвавшимся провокаторам из Киева, но и их покровителям из стран НАТО, подчеркивает политолог.

«Помимо внутренней украинской повестки, обусловленной личными интересами [президента Украины Петра] Порошенко, в этой истории есть и внешний фактор, — считает Кошкин. — Киев пытается развернуть базу ВМСУ в Бердянске, чтобы туда могли заходить корабли НАТО. В связи с этим я напомню, что Великобритания уже предложила Украине свой военный корабль».

Россию такой вариант развития событий категорически не устраивает, и Минобороны РФ этого не допустит, подчеркнул военный аналитик.

«Вот почему так важно, что российский полуостров Крым и Крымский мост надежно прикрыты системами ПВО, которые полностью обеспечивают защиту всех объектов, — подчеркнул Кошкин. — Все это делается в том числе для того, чтобы корабли НАТО, которые, как и их украинские собратья, явно не прочь устроить какую-либо провокацию, знали, что это для них закончится весьма плачевно. Попытки «играть» с Россией, пересекать российские границы, опасно маневрировать в территориальных водах РФ неизбежно закончатся тем, что любая провокация будет решительно пресечена. И неважно, кто автор этих провокаций — ВМС Украины или военно-морские силы стран НАТО».

Эксперт напомнил, что для защиты Крымского моста от непрошеных гостей в виде украинских провокаторов в помощь пограничникам ФСБ были подняты в воздух вертолеты Ка-52 и самолеты Су-25.