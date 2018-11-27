Инцидент в Керченском проливе создаст проблемы для украинской экономики — Медведев

Минск, 27 ноября. Провокация, устроенная Киевом в Керченском проливе, создаст проблемы для украинской экономики, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По мнению российского премьера, инцидент в Керченском проливе дополнительно осложнит те процессы, которые происходят на Украине.

«Это создаст или может создать, во всяком случае, серьезные проблемы для экономики Украины», — заявил Медведев.

Глава российского правительства констатировал, что инцидент в Керченском проливе не улучшает отношения между Россией и Украиной.

В минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу и совершали опасные маневры. Российская сторона требовала от Киева прекратить незаконные действия, но украинские моряки игнорировали призыв Москвы. По итогу РФ задержала украинские корабли и возбудила уголовное дело о нарушении пересечения государственных границ, сообщила «Газета.ру».