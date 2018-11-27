Военное положение на Украине может означать отмену выборов — Медведев

Минск, 27 ноября. Военное положение, которое Киев ввел на Украине, может привести к отмене выборов президента страны, намеченных на 31 марта 2019 года. Такое мнение высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, провокация в Керченском проливе, а также введение военного положения в стране дает киевской власти возможность поиграть мускулами. Медведев подчеркнул, что это может увеличить поддержку Киева со стороны населения.

Российский премьер-министр предположил, что есть и другой вариант.

«А может быть, и максимальный вариант рассматривается — отказ от проведения выборов, о чем украинские аналитики еще год назад предупреждали», — заявил Медведев в беседе с корреспондентом ТАСС.

Напомним, 25 ноября украинские военные корабли нарушили границу России при переходе из Черного моря в Керченский пролив. Корабли были задержаны российским пограничниками. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения российской границы.

После инцидента украинский президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране.